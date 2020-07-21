Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Во вторник, 21 июля, сеть AЗС WOG, состоящая из более чем 400 станций, повысила цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях WOG выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 – до 25,99 грн/л.

В сети "БРСМ-Нафта" 21 июля дизтопливо в среднем подорожало на 11 копеек – до 19,39 грн/л, а на станциях "Маркет" – на 40 копеек, до 19,20 грн/л. Кроме того, в сети "Маркет" на 20 копеек подорожал бензин марки "А-92" – до 19,60 грн/л.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 80 коп./л.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.