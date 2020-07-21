Швейцария выделит Украине 108 миллионов франков помощи, – Зеленский

Швейцарская Конфедерация выделит 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи в Киеве со швейцарской коллегой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе с госпожой Зоммаругой мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве в двусторонних отношениях. Важно, что им начата Программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года. А для реализации программы швейцарская сторона выделила 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - сказал Зеленский.