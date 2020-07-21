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Рада одобрила законопроект Зеленского об "инвестнянях"

Рада одобрила законопроект Зеленского об

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3760 в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, проект закона призван определить организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (на сумму более 30 млн евро), предусмотреть ряд льгот для таких инвесторов и закрепить статус государственного учреждения, в состав которой войдут инвестиционные менеджеры для сопровождения инвесторов в процессе подготовки и осуществления проектов со значительными инвестициями.

Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, является "стимулирование привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".

Законопроектом определяется, что для получения государственной поддержки проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта.

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Такой проект должен предусматривать строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт инфраструктурных, туристических, производственных объектов, объектов здравоохранения, образования, обращения с бытовыми отходами, объектов спортивной инфраструктуры , приобретение необходимого оборудования.

При этом для получения государственной поддержки предусматривается создание в каждом календарном году в течение срока реализации проекта не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе, в котором реализуется проект, за предыдущий календарный год.

Государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование), предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

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Как сообщалось, в феврале на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.

Автор: 

ВР (2889) законопроєкт (1683) Зеленський Володимир (2521) інвестиції (1545) парламент (1959) інвестори (303) інвестняня (40)


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Долба№бы , опять продвигают корпорации , а не малый и средний бизнес
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21.07.2020 22:45 Відповісти
Ты прочитал буквы, но не понял смысла. Инвестиции не менее 30 миллионов евро. У тебя в Израиле правительство тоже заключало отдельные привлекательные контракты, чтобы привлечь Microsoft, Oracle и т.д.
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22.07.2020 11:23 Відповісти
Узаконив смотрящіх...
Яник обзаздриться...
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21.07.2020 22:48 Відповісти
Няня нужна этому долбодятлу чтобы подгузники меняла после каждого обсерона.
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22.07.2020 10:25 Відповісти
Каждому инвестору по няне- сосне, если сосна не интересует то по няне- баобабу 🤣🤣🤣🤣🤣 абзац 🤯
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22.07.2020 13:17 Відповісти
Зарплата работников у иностранных инвесторв должна быть на 15% выше, чем по отрасли- это не плохо но для иностранцев маловато у их зарплата в 10 раз выше украинской, если конечно это нормальные инвестора, а не бывшие жители Украины и Соросята , а гос поддержка из бюддета таких с позволения сказать инвесторов хотят сделать до 30% , тоесть иностранцы получают приеимущество перед украинцами в налогобложении 15% и нет здесь ни какой расовой дискриминации, просто украинцы не раса, а биомасса из их цитаты,или это уже не наша страна, а Зеленского? в результате украинцы обанкротятся , а украинский экономический рынок захватят иностранцы и будут получать прибыль и переводить в офшоры, а украинцы будут на их работать или умерать без денег.
Поддержка иностранных инвесторов с бюджета по мнению власти это нормально,а поддержка населения это популизм , только от такой политики население вымерает, потому, что на народ в бюджете неостается достаточно денег.
А наших украинских инвесторов - кто то защищает? так еще сама власть по рейдерски их захватывают , как фермеров или просто выкидывают с рынка, как на рынке недвижимости в месте с застройщиком и оставляют без квартир 13,5 тыс. инвесторов на мииллрд $, как с Укрбудом,дома построены на 70-80% и их не дают закончить, люди на улице, без жилья и все хорошо, это же не власть без жилья у их вме хорошо за гос.счет,какие им нужны еще инвестиции?,зато приблеженные к власти застройщики, каждый день в Киеве захватывают новые участки земли и зарабатывают на украинском рынке недвижимости, это чистый лобизм, воровство и коррупция.
Задача, власти это рост украинской экономики, так они украинцев кидают, а инстранцев приглашают,и поддерживают их за счет бюджета, так еще и инвест.менеджеров за гос.счет и английское право предоставляют, что не понятно, что Зеленский со своими слугами устраивает свой бизнес и бизес своих родственников и друзей, соросят, а украинцев разорять и оставлять без средств существования.какая это власть?, уж точно не украинская.
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22.07.2020 13:39 Відповісти

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