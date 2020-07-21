Рада одобрила законопроект Зеленского об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3760 в первом чтении проголосовали 244 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, проект закона призван определить организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (на сумму более 30 млн евро), предусмотреть ряд льгот для таких инвесторов и закрепить статус государственного учреждения, в состав которой войдут инвестиционные менеджеры для сопровождения инвесторов в процессе подготовки и осуществления проектов со значительными инвестициями.

Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, является "стимулирование привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".

Законопроектом определяется, что для получения государственной поддержки проект должен реализоваться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта.

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Такой проект должен предусматривать строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт инфраструктурных, туристических, производственных объектов, объектов здравоохранения, образования, обращения с бытовыми отходами, объектов спортивной инфраструктуры , приобретение необходимого оборудования.

При этом для получения государственной поддержки предусматривается создание в каждом календарном году в течение срока реализации проекта не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе, в котором реализуется проект, за предыдущий календарный год.

Государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование), предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

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Как сообщалось, в феврале на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.