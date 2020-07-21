Экс-глава "Альфа-Банка" купил пул активов "Платинум Банка" за 22 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 июля продал компании "Вердикт Капитал" на открытых торгах в системе "ProZorro.Продажи" пул активов неплатежеспособного "Платинум Банка" за 22,68 млн грн при стартовой цене 104,44 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно результатам аукционов, обнародованным на сайте "ProZorro.Продажи", "Вердикт Капитал" (Киев) приобрела лот GL1N018732 за 22,68 млн грн и была единственной компанией, которая принимала участие в торгах.

Указывается, что в состав лота входит кредитный портфель, состоящий из прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам с физлицами, в том числе обеспеченным ипотекой и транспортными средствами, а также беззалоговым кредитам.

Кроме того, в состав лота вошли права требования по кредитам юрлиц и имущественные права на санаторий "Молдова".

"Вердикт Капитал" специализируется на финансовом лизинге. Уставный капитал составляет 10 млн грн.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником ООО "Вердикт Капитал" выступает экс-глава правления "Альфа-Банка", экс-глава Нацкомфинуслуг Андрей Волков.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины 10 января 2017 года отнесло "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных, поскольку к 1 января банк не достиг положительного значения капитала.

НБУ решением в феврале 2017 года одобрил предложение ФГВФЛ об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Согласно данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 года владельцами существенного участия в "Платинум Банке", независимо от формального владения, но с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка, были Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.