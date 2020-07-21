Авиакомпания МАУ отказалась от трех новейших самолетов Boeing

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в июле 2020 года расторгла договора лизинга трех самолетов Boeing 737 МАХ, которые должны были быть поставлены и были построены еще в марте-мае 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе МАУ, такое решение принято в связи с длительной задержкой поставок и отсутствием четкой информации о восстановлении коммерческих рейсов на судах типа 737 МАХ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Всего в настоящее время, по данным авиакомпании, флот МАУ включает 34 авиалайнера: пять Embraer 190, два Embraer Embraer 195, восемнадцать Boeing 737-800 (четыре из них на хранении в Остраве), четыре Boeing 737-900ER, два Boeing 767-300ER, три Boeing 777-200ER (один на хранении в аэропорту "Борисполь", два – в городе Теруель).

При этом компания отметила, что годом ранее ее флот насчитывал 42 самолета. Из его состава, в частности, кроме потерпевшего крушение в январе борта, планово выведены самолеты по факту прекращения срока лизинговых договоров.

"Но пока информация о составе флота не является окончательной. В нынешних реалиях, учитывая резкий спад объемов пассажирских авиаперевозок и постепенное восстановление маршрутов, авиакомпания вынуждена реализовать гибкую политику управления флотом, исключительно исходя из рыночной ситуации. В перспективе будет приниматься еще ряд решений по флоту, исходя из будущих планов оперирования на рынке. В частности, это касается рассмотрения перспектив полноценного восстановления дальнемагистральной программы МАУ", – добавил авиаперевозчик.