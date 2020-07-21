Население Украины сократилось на 117 тысяч человек с начала года, – Госстат

В период с января по май 2020 года численность населения Украины сократилась на 116,7 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По оценке Госстата, население Украины по состоянию на 1 июня составляло 41,785 млн человек. Для сравнения, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июня составляла 42,03 млн человек.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", – отмечается в сообщении.

В частности, за первые 5 месяцев 2020 года умерло 239 967 человек, тогда как родилось – 115 968 человек.