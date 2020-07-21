Население Украины сократилось на 117 тысяч человек с начала года, – Госстат
В период с января по май 2020 года численность населения Украины сократилась на 116,7 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.
По оценке Госстата, население Украины по состоянию на 1 июня составляло 41,785 млн человек. Для сравнения, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июня составляла 42,03 млн человек.
"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", – отмечается в сообщении.
В частности, за первые 5 месяцев 2020 года умерло 239 967 человек, тогда как родилось – 115 968 человек.
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!. Женщины не хотят рожать, а хотят делать карьеры.
2. Украина это самая бедная страна Европы.Самая бедная из всех славянских стран. Украина на 111 месте в мире по ВВП на душу населения. Украина уступает например Беларуси более чем в 2 раза. В этом виноваты только олигархи, которые крадут всё что могут и выводят в офшоры.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F. https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .