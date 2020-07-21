Путин отказался от обещания вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, который заменит предыдущий подобный документ – "майский указ" российского президента до 2024 года, просуществовавший два года.

Основанием для нового "июльского" указа стало внесение поправок в российскую конституцию, позволяющих Путину руководить страной до 2036 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Июльский" указ Владимира Путина до 2030 года определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего "майского указа" от 2018 года.

При этом в новом документе исчезла национальная цель ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик "неблагоприятной международной экономической конъюнктурой".

Кроме того, в "июльском" указе ничего не говорится о целях обеспечить рост производительности труда, хотя ранее ставилась задача выйти на темпы прироста производительности не менее 5% в год к 2024 году и для этого был создан отдельный национальный проект.

В "июльском" указе также скорректирован целевой показатель по повышению ожидаемой продолжительности жизни: она должна возрасти до 78 лет к 2030 году, хотя согласно предыдущему указу это должно было произойти уже к 2024 году, а к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна была достичь 80 лет.