"Укрзализныця" запустила еще 5 поездов к популярным курортам

"Укрзализныця" начала продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования Львов - Черновцы, Днепр - Трускавец, Черновцы - Одесса, Ужгород - Лисичанск и Запорожье - Одесса.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, это поезда призваны помочь украинцам добраться к традиционным местам отдыха на Западе и Юге страны, передает БизнесЦензор.

В частности, поезд №702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов – 22 июля. Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

Поезд №41/42 Днепр - Трускавец отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца – 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

Поезд №136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд №45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

Поезд №317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.

В компании напоминают, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.