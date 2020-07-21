В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

Иностранные IТ-специалисты в Украине с 21 июля могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в Facebook, передает БизнесЦензор.

В Минцифры напомнили, что правительство установило квоты иммиграции на 2020 год еще в марте. В пределах установленной квоты украинские IТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов почти постоянной основе.

Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство. Таким образом, они могут 10 лет свободно жить и работать Украине.

"Иностранные специалисты, уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации. Специалисты, находящиеся за пределами нашей страны - в консульские учреждения Украины за рубежом". - сказано в сообщении.