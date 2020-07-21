Госкосмос создал Центр поддержки технологий и инноваций

Представители "Укрпатента" и государственного предприятия "Космическая инновационно-инвестиционная компания" подписали соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций на базе Государственного космического агентства Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Новосозданный центр при поддержке специалистов "Укрпатента" начинает готовить специалистов по интеллектуальной собственности, которые должны инвентаризировать и защитить все технические разработки государственных предприятий космической индустрии Украины.

После этого этапа "Космическая инновационно-инвестиционная компания" планирует создать специальную онлайн-платформу Space Gate IP-Platform, где можно будет законным образом приобрести патент или инвестировать деньги в технологию, которая находится на начальном этапе разработки.

Еще одна фундаментальная услуга, которую будет оказывать Центр поддержки технологий и инноваций, - патентная аналитика. Предприятия космической индустрии смогут получить доступ к различным базам данных и проверить уникальность своих продуктов с помощью патентного поиска. Это даст дополнительные возможности оценить конкурентоспособность отечественного продукта по сравнению с аналогами, а также дать оценку того, какая ситуация сложилась на рынке.

"Центр поможет нам подготовить собственных специалистов в сфере интеллектуальной собственности, а в дальнейшем - адекватно оценить спрос на украинские технологии в мире и защитить свои разработки. Космическая индустрия Украины должна стать максимально открытой для партнеров и инвесторов, прозрачной для всех стейкхолдеров, а также высокоэффективной в условиях современных рыночных отношений", - рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.

Центр поддержки технологий и инноваций TISC (Technology and Innovation Support Center) существует на базе государственного предприятия "Космическая инновационно-инвестиционная компания" (КИИК), которое занимается проведением рыночной деятельности в сфере космической, ракетно-космической и смежных отраслях.