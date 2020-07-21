БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Бюджет-2020
430 0

Зеленский утвердил выделение 2 миллиардов на ликвидацию последствий наводнения

Зеленский утвердил выделение 2 миллиардов на ликвидацию последствий наводнения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 года с целью выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд госбюджета для осуществления непредвиденных расходов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 июля.

Законом увеличен на 2 млрд грн объем резервного фонда госбюджета для "финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций".

Автор: 

ВР (2889) держбюджет (1585) закон (1488) Зеленський Володимир (2518) повінь (40)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 