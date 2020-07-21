Зеленский утвердил выделение 2 миллиардов на ликвидацию последствий наводнения

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 года с целью выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон увеличивает на 2 млрд грн резервный фонд госбюджета для осуществления непредвиденных расходов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 июля.

Законом увеличен на 2 млрд грн объем резервного фонда госбюджета для "финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций".