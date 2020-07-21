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СБУ и налоговая милиция проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

СБУ и налоговая милиция проводят обыски на объектах

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски на объектах "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий. Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах "Укрзализныци", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

Отмечается, что "Укрзализныця" готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Автор: 

обшук (606) СБУ (1546) Укрзалізниця (4800) ДФС (1514)


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