СБУ и налоговая милиция проводят обыски на объектах "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски на объектах "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий. Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах "Укрзализныци", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и "Укрзализныци".

Отмечается, что "Укрзализныця" готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.