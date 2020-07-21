Новый глава Нацбанка пообещал послам стран "Большой семерки" сохранить независимость НБУ

Монетарная политика Национального банка Украины, режимы инфляционного таргетирования и гибкого курсообразования будут сохранены,.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время встречи с послами стран "Большой семерки", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Шевченко также подчеркнул, что НБУ и в дальнейшем останется независимым институтом, который будет принимать аполитичные и экономически мотивированные решения.

"Мы стремимся и в дальнейшем оставаться прогнозируемым и последовательным партнером для вас. С нашей стороны вы увидите ответственное отношение ко всем своим обязательствам – мы и в дальнейшем будем их выполнять, руководствуясь принципами прозрачности и партнерства", – отметил Шевченко.

Согласно сообщению, во встрече участвовали временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, послы Канады (Лариса Галадза), Японии (Такаши Кура), Италии (Давиде Ла Чечилия), Франции (Этьен де Понсен) и заместители послов Великобритании (Николас Гарокс), Германии (Бертрам фон Мольтке) в Украине, а также первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова и заместители главы Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод и Олег Чурий.