Минэкономики объявило конкурс на распределение кредитов для фермеров на 67 миллионов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс по предоставлению кредитов фермерам через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Как сообщает пресс-служба министерства, на эти цели в спецфонде госбюджета на 2020 год предусмотрено 67 млн грн, передает БизнесЦензор.

Победители конкурса смогут получить финансовую поддержку на возвратной основе в размере, не превышающем 500 тыс. грн на одно хозяйство с обеспечением обязательства по возврату бюджетных средств на срок до 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются все фермерские хозяйства, кроме тех, которые имеют задолженность перед "Укргосфондом" и его региональными отделениями, которые признаны банкротами, относительно которых возбуждено дело о банкротстве, которые находятся в стадии ликвидации, а также у которых выявлены факты незаконного получения и/или нецелевого использования бюджетных средств.

В министерстве уточнили, что конкурс будет проводится в два этапа: на первом этапе региональные комиссии соберут заявки от фермеров на участие в конкурсе, на втором этапе центральная комиссия проведет конкурсный отбор и сформирует реестр фермерских хозяйств, получивших право на получение финансовой поддержки.

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются с 21 июля по 19 августа.