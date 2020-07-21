Степанов анонсировал расширение программы "Доступные лекарства"

С апреля 2019 года по правительственной программе "Доступные лекарства" было выписано более 18 млн рецептов, а еженедельно электронной рецепт получает 8 тыс. новых пациентов. При этом Минздрав планирует добавить в нее новые лекарственные средства.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает БизнесЦензор.

"С апреля 2019 года количество рецептов, которое было выписано, составляет около 18 млн. Еженедельно это 8 тыс. новых пациентов. В то же время я считаю, что для расширения этой системы есть большие возможности. В частности, относительно добавления новых лекарственных средств. и мы уже движемся таким путем", - отметил Степанов.

Также, как добавил глава ведомства, сейчас идет работа над тем, чтобы улучшить технический аспект работы е-рецептов.