В Украине за сутки зафиксировано более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 22 июля зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга пандемии СНБО Украины.

Об этом со ссылкой на сайт системы мониторинга СНБО сообщает БизнесЦензор.

Всего в Украине выявлено 60995 случаев коронавируса. Из них 1534 летальных, 33172 человека выздоровели, 26289 продолжают болеть. Подозрение на коронавирус в 111114 случаях.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено во Львовской области – 8353, Киеве – 7166, Черновицкой области – 5404, Ривненской области – 5232, Закарпатской области – 4578.

Как сообщалось, Кабмин продлил действие так называемого "адаптивного" карантина до 31 июля, а также по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова изменил критерии оценки уровня заболеваемости в регионах для смягчения ограничений.

Так, теперь регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% .

Согласно действовавшим раньше критериям, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.