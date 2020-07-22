Покупатель кредитов банка "Надра" отозвал иск на 1,2 миллиарда

16 июля Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Солтекс Капитал" и закрыл производство по иску к ООО "ДВ Инвест Недвижимость" о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 1,22 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В начале февраля 2019 года ФГВФЛ продал для ООО "Солтекс Капитал" права требования банка "Надра" по кредитным договорам №37/2012-KK (заемщик - ООО "Мегаполисжилстрой") и №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 (заемщик - ООО "ДВ Инвест Недвижимость") на 2,6 млрд грн за 777 млн грн (то есть с дисконтом 70%).

В залоге по этим займам - недостроенный ТРЦ "Республика"/Respublika (по адресу Киев, ул. Большая Окружная, 1, 1а, 1в; этот проект связывали с Дмитрием Фирташем).

Согласно судебным материалам, ООО "Солтекс Капитал" и ООО "ДВ Инвест Недвижимость" в прошлом году вели переговоры по урегулированию "мирным путем" долгового спора 1,22 млрд грн.

По данным СМИ, в ТРЦ "Республика" инвестирует Виталий Хомутынник, а его партнером может быть Павел Фукс. Председатель наблюдательного совета инвестфонда "Каскад-Инвест" (в котором сконцентрированы активы Хомутынник) Анатолий Шахновский заявлял, что "ТРЦ Respublika нам интересен и мы, в частности, рассматриваем его для инвестиций".

В госреестре учредителем ООО "Солтекс Капитал" указанное ООО "Галеон Инвест", а конечным бенефициаром - британец Джонсон Роберт Алан. Ранее подписантом компании числился Василий Астион (был партнером Виталий Хомутынник в Dnipro Agro Alliance LTD). Впоследствии подписантом ООО "Солтекс Капитал" стал Денис Лукашевич (партнер Евгения Астиона в компании "Толкфин", которая тоже участвовала в упомянутом аукционе ФГВФЛ).