"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на август

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2020 года повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3 578,4 грн за тысячу кубометров (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%"дочек" НАК, свидетельствует информация на сайте "Нафтогаза", передаает БизнесЦензор.

Для других покупателей цена в следующем месяце увеличится на 0,4% (на 18 грн) – до 4 168,8 грн за тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в июле повысил цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой предыдущего месяца – до 3,57 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.