Регистрация электромобилей в Украине выросла на 10%

В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3 516 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

Такой результат на 10% превзошел показатель годичной давности.

Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге – 169 шт. (-23% к аппг) и один электроавтобус.

Доля новой техники в регистрациях этого года составила: легковых авто – 7,8%; коммерческих – 2,4%; автобусов – 100%.

В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:

Nissan Leaf – 1159 шт., из них новых только 6 шт.;

Tesla Model S – 389 шт. (новых – 2 шт.);

Tesla Model 3 – 358 шт. (новых – 8 шт.);

Tesla Model X – 162 шт. (новых – 11 шт.);

Volkswagen e-Golf – 161 шт. (новых – 0 шт.).

Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер AudI E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.