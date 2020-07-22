США выделят Украине $38 миллионов на кибербезопасность
США выделят $38 млн международной технической помощи Украине, сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Об этом Федоров написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"США поддержит развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи составляет 38 млн долларов", - сообщил Федоров.
По его данным, Минцифры определено бенефициаром проекта. "Я гарантирует, что каждый цент международной поддержки будет потрачено с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - сообщил Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль