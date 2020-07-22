Повышение ночного "прайс кэпа" дестабилизирует рынок электроэнергии, – "Интерпайп"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности. Регулятор предлагает повысить ночные "прайс кэпы" в среднем на 28% на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР).

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Интерпайп" сообщает БизнесЦензор.

Сейчас в период минимальной нагрузки (с 23:00 до 24:00 и с 00:00 до 07:00) "прайс кэп" составляет 959,12 грн./МВт-ч (без НДС), с 23.07 прайс-кэп составит 60% дневного прайс кэп или 1228,8 грн./МВт-ч (без НДС).

Украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против данной инициативы Нацкомиссии. Это решение направлено на еще большую дестабилизацию рынка э/э.

"Наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" работает ночью, когда потребление существенно ниже. Но теперь работать ночью не будет никакого смысла. Переход больших потребителей на работу днем приведет к еще большему разбалансированию рынка электроэнергии.

Новое решение НКРЕ приведет к росту цены для промышленности еще на 10%. С такой себестоимостью мы не сможем конкурировать на внешних рынках и будем вынуждены останавливать производство", - сказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп".

Во всем мире правительства предпринимают меры, чтобы сделать своих производителей более конкурентными в условиях спада потребления, вызванного пандемией. У нас же еженедельно принимаются все новые решения, призванные "добить" работающие экспортно-ориентированные предприятия.