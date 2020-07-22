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Туроператоры Таиланда массово уходят из бизнеса на фоне пандемии

Туроператоры Таиланда массово уходят из бизнеса на фоне пандемии

Таиландские туроператоры массово выходят из бизнеса на фоне резкого сокращения мирового туристического рынка в результате пандемии COVID-19 и мер, принятых многими странами, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Более 30% всех фирм, работавших в сфере приема иностранных туристов, включая туроператорские фирмы, магазины сувениров, рестораны, рассчитанные на прием туристических групп, фирмы, владеющие туристическими автобусами, в течение апреля-июня прекратили деятельность и начали продавать свои активы, многие компании вошли в процедуру ликвидации. Такие данные газета приводит, ссылаясь на статистику, предоставленную таиландским Советом по туризму, государственно-общественной организацией, координирующей взаимодействие государственных органов и частного бизнеса в сфере туризма.

По данным другой общественной организации, Ассоциации туроператоров Таиланда, с января по июнь текущего года 1 111 фирм-туроператоров, то есть более половины компаний, действовавших на рынке, вернули государству свои лицензии на туроператорскую деятельность, получив назад денежные депозиты, предусмотренные законом при получении такой лицензии, сообщает издание. Возврат депозитов стал в апреле одной из временных опций, предложенных правительством туроператорам для облегчения финансового положения фирм, пострадавших в результате пандемии, и пик возвратов пришелся на последующие месяцы.

Однако такой возврат не только помогает туроператору вернуть в оборот лежавшие на депозите деньги, но и означает невозможность для компании осуществлять туроператорскую деятельность. Снова внести депозит после окончания пандемии смогут немногие, полагает издание.

Прогноз годового объема въездного иностранного туризма в Таиланде, закрывшем границы 26 марта в качестве меры против распространения коронавирусной инфекции, упал для 2020 года на 80%, напоминает газета. В результате множество компаний, работающих в сфере туризма, вынуждены либо искать себе применение на внутреннем рынке, либо выйти из бизнеса и закрыться, пишет газета.

В наибольшей степени проблемы коснулись фирм, специфически ориентированных на массовый прием туристов из Китая, говорится в сообщении.

Таїланд (71) туризм (790) туристи (181)


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