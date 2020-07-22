БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 110 1

В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого тарифа"

В Раде заблокировали подписание закона о снижении

В парламенте зарегистрирован проект постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников".

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Указанный проект №3658-П внесла народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее".

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

Автор: 

ВР (2889) парламент (1959) Зелений тариф (333) Скороход Анна (2)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця ватна курва продовжує свою ганебну справу. Чому досі не прийнятий закон про відклик депутата?
показати весь коментар
22.07.2020 16:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 