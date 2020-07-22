В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого тарифа"
В парламенте зарегистрирован проект постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников".
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Указанный проект №3658-П внесла народный депутат Анна Скороход, которая избиралась от партии "Слуга народа", но после исключения из этой фракции вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее".
Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів
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