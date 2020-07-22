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Петрашко заявил о недопустимости укрепления курса гривни

Петрашко заявил о недопустимости укрепления курса гривни

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко выступает против укрепления курса гривни, поскольку это негативно отразится на выручке экспортеров.

Об этом Петрашко заявил в интервью РБК-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я считаю, что не должно быть усиления курса. Если курс сейчас 27-28, то он не должен ходить в 26-25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривен за доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – сказал Петрашко.

"Если говорить об одном факторе, который бы можно было бы поменять в прошлом году и который бы я изменил, то это отношение к курсу. Нельзя допускать усиления. Ничего никто не выиграл. Усиление курса нецелесообразно, поскольку у нас страна, которая только развивается", – добавил министр.

При этом Петрашко обвинил в укреплении курса гривни в прошлом году руководство Нацбанка.

"Я – за гибкий курс. Я просто не видел необходимости усиливать курс с 28,5 до 23 гривен за доллар. Так же как и не было необходимости последующей девальвации. Поэтому я говорю, что в случаях, когда есть улучшение конъюнктуры, давайте поддержим эту конъюнктуру, давайте больше выкупать у резервы", – добавил министр.

Глава Минэкономики также повторил свой тезис, что по его мнению, нормальная инфляция для Украины должна быть 8-9%, тогда как цель НБУ – 5-6%, а текущий фактический уровень роста цен – 1,7-2%.

"Думаю, сейчас очень трудно этого достичь, потому что это находится уже даже за пределами монетарного воздействия. Это предполагает слишком большие вливания в экономику", – сказал Петрашко.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.

Автор: 

інфляція (729) курс (1523) Петрашко Ігор (88) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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Он вообще вменяемый? Министр экономического развития говорит об инфляции 8-9 % в Украине? Ну уже пусть подождет такого же вменяемого назначили главой НБУ, уже оправдал свое прозвище Мистер девальвация и говорит о снижении учетной ставки. Что ж они делать будут, когда вся ликвидность и те ожидаемые дешевые деньги просто уйдут на валютный рынок? Просто команда высочайших экономистов во главе с Зеленским, даже не понимают, что открывают ящик Пандоры.
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22.07.2020 14:39 Відповісти

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