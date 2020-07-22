Кабмин утвердил поставщика "последней надежды" на газовом рынке

Кабмин утвердил ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в спреду, 22 июля, по процедуре без обсуждения.

Как сообщалось, ранее Министерство энергетики определило ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.

Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

По данным Минэнерго, всего на конкурс подали свои предложения три компании, одна из них не была допущена к конкурсу. В том числе необходимые документы для участия в конкурсе на ППН подали две компании группы – НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Поставщик "последней надежды" – компания, которая обязана в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

Напомним, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на 1 августа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 июля внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения). Вторым необходимым шагом для открытия рынка должно стать проведение конкурса Минэнерго по отбору поставщика последней надежды.

"Поставщик последней надежды" должен будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение.