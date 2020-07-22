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Кабмин создал Министерство по вопросам промышленности

Кабмин создал Министерство по вопросам промышленности

Кабинет министров принял решение об образовании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля.

"Целью принятия акта является образование центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение государственной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности", – сказал, представляя проект решения, глава новосозданного министерства Олег Урусский.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Автор: 

Кабмін (7794) промисловість (453) Уруський Олег (48)


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ну все - теперь промышленность пойдет в бурный рост
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22.07.2020 16:42 Відповісти
Ну все, теперь крайнего точно не найдешь...)))
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22.07.2020 16:58 Відповісти
Это министерство промышленному олигархату до одного причинного места..
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22.07.2020 20:02 Відповісти
министерство того, чего нет в природе
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23.07.2020 07:13 Відповісти
Шановний, Ви тут цитуєте https://russian.rt.com/ussr/article/761588-ukraina-promyshlennost-es Russia Today , залишивши навіть гіперпосилання на неї.
Напевно, Ви ворог ... чи неповносправний
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23.07.2020 08:47 Відповісти
Ну, що тепер п*здець промисловості? Останній цвях.
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23.07.2020 08:32 Відповісти
Доречі, трохи статистики з ВВП.
Кабмин создал Министерство по вопросам промышленности - Цензор.НЕТ 8468
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23.07.2020 08:33 Відповісти

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