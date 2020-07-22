Кабмин создал Министерство по вопросам промышленности
Кабинет министров принял решение об образовании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля.
"Целью принятия акта является образование центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение государственной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности", – сказал, представляя проект решения, глава новосозданного министерства Олег Урусский.
Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.
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