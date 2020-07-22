Пассажиропоток на границе за полгода упал в 2 раза, – Госпогранслужба

За прошедшее полугодие границу Украины и границу с временно оккупированными территориями пересекло 19,8 млн человек, в 2,3 раза меньше чем в первом полугодии 2019 года (45,9 млн).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает БизнесЦензор.

Ведомство отмечает, что из-за пандемии коронавируса Украина впервые в истории была вынуждена закрыть свои границы. С 00:00 17 марта были отменены все международные регулярные рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Вместе с тем пограничники продолжали оформлять спецрейсы с эвакуированными украинцами.

"В связи с закрытием границ в апреле пограничники зафиксировали самый низкий пассажиропоток. 20 апреля 2020 года украинские пограничники осуществили менее 7 тыс. пропускных операций. Для сравнения: в тот же день в 2019 году пограничники оформили более чем в 35 раз более лиц (243,5 тыс.)", – сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, с наступлением летнего сезона в пунктах пропуска и КПВВ как на въезд так и на выезд в среднем границу и границе с ВОТУ пересекают 30-35 тыс. человек. К примеру, 30 июня оформлено более 42 тыс. человек, а 30 июня 2019 года – 314,3 тыс.

Кроме того, в течение полугода на законных основаниях в пропуске отказано почти 11,7 тыс. человек, из них 277 человек планировали попасть в страну по поддельным документам, 1,1 тыс. – по недействительным паспортам, 28 человек попытались подделать служебные отметки Госпогранслужбы, а 220 путешественников вообще были без документов, и именно этот показатель по сравнению с 2019 годом вырос на 9%.