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Грузия продлила запрет авиарейсов из Украины до конца августа

Грузия продлила запрет авиарейсов из Украины до конца августа

Грузия продлила запрет на большинство международных пассажирских авиарейсов до 31 августа.

Это предусматривает сообщение для летного состава NOTAM G0105/20, которое власти страны выпустили 21 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Исключение сделано для регулярных рейсов между Тбилиси и Мюнхеном, Парижем и Ригой, а также эвакуационных, грузовых, правительственных и медицинских рейсов.

Агентство гражданской авиации Грузии уже заявило о завершении переговоров с авиакомпаниями Air France и Lufthansa и предстоящем возобновлении рейсов в ближайшие дни по разрешенным маршрутам.

Первой в Грузию вернется немецкий авиаперевозчик. Lufthansa со 2 августа будет обслуживать линию Мюнхен-Тбилиси на самолетах Airbus A319 с частотой два раза в неделю, рассказали в агентстве.

Air France полетит из Парижа в Тбилиси на самолетах A320 и A321 с 8 августа с аналогичной частотой. Обе авиакомпании будут выполнять ночной разворот в Грузии, который предусматривает вылет из Европы вечером и возвращение из Тбилиси утром на следующий день.

Ранее Грузия планировала разрешить регулярное международное авиасообщение в стране с 1 июля, однако перенесла этот срок на 1 августа из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

В последние недели в стране фиксируются не более 10 новых случаев COVID-19 каждый день, благодаря чему Европейский совет рекомендовал включить Грузию в список стран, граждане которых могут посещать Евросоюз и страны Шенгенской зоны, в том числе с туристической целью.

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