Грузия продлила запрет авиарейсов из Украины до конца августа

Грузия продлила запрет на большинство международных пассажирских авиарейсов до 31 августа.

Это предусматривает сообщение для летного состава NOTAM G0105/20, которое власти страны выпустили 21 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Исключение сделано для регулярных рейсов между Тбилиси и Мюнхеном, Парижем и Ригой, а также эвакуационных, грузовых, правительственных и медицинских рейсов.

Агентство гражданской авиации Грузии уже заявило о завершении переговоров с авиакомпаниями Air France и Lufthansa и предстоящем возобновлении рейсов в ближайшие дни по разрешенным маршрутам.

Первой в Грузию вернется немецкий авиаперевозчик. Lufthansa со 2 августа будет обслуживать линию Мюнхен-Тбилиси на самолетах Airbus A319 с частотой два раза в неделю, рассказали в агентстве.

Air France полетит из Парижа в Тбилиси на самолетах A320 и A321 с 8 августа с аналогичной частотой. Обе авиакомпании будут выполнять ночной разворот в Грузии, который предусматривает вылет из Европы вечером и возвращение из Тбилиси утром на следующий день.

Ранее Грузия планировала разрешить регулярное международное авиасообщение в стране с 1 июля, однако перенесла этот срок на 1 августа из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

В последние недели в стране фиксируются не более 10 новых случаев COVID-19 каждый день, благодаря чему Европейский совет рекомендовал включить Грузию в список стран, граждане которых могут посещать Евросоюз и страны Шенгенской зоны, в том числе с туристической целью.