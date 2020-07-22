МВД подписало контракт на покупку французских катеров за 136 миллионов евро

Министерство внутренних дел Украины подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", – сказал Аваков.

Министр отметил, что партнеры из компании ОСЕА выбрали завод "Нибулон" для частичной локализации производства катеров.

"Эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекту Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", – сказал Аваков.

По словам главы МВД, проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров.

Генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский отметил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.

Читайте также: Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков

Как сообщалось, в марте Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.