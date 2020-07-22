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МВД подписало контракт на покупку французских катеров за 136 миллионов евро

МВД подписало контракт на покупку французских катеров за 136 миллионов евро

Министерство внутренних дел Украины подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", – сказал Аваков.

Министр отметил, что партнеры из компании ОСЕА выбрали завод "Нибулон" для частичной локализации производства катеров.

"Эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекту Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", – сказал Аваков.

По словам главы МВД, проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров.

Генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский отметил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.

Читайте также: Украина купит у Франции катера для пограничников на 136 миллионов евро, – Аваков

Как сообщалось, в марте Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Автор: 

Аваков Арсен (234) Держприкордонслужба ДПСУ (610) МВС (530) Нібулон (64) Франція (655)


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Топ коментарі
+16
У нас на фронте солдаты просят скинуться на провода, квадрокоптеры и оптику а власть закупает для мусоров катера на миллиарды гривень
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22.07.2020 17:09
+8
аваков очень любит Францию То вертолёты на много лямов закупит то катера Видно Французы умеют откаты хорошо давать Почему бы Николаевским корабелам заказов не дать
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22.07.2020 18:02
+8
Эти катера помогут защитить только материальное состояние новособакова и его зебилов прихлебателей. Нептунов и Громов этим животным не надо, потому что это будет настоящее усиление украинской армии.
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22.07.2020 18:27
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" ГЮРЗА по 12 млн евро за штуку а они -по мнению экспертов вообще не приспособлены для плавания в море." - странно, а как они тогда до того как в этом самом море плавали? а переход с Черного в Азовское каким образом произошел? p.s такого рода покупки происходят как правило в замен на какие-нить плюшки в политических вопросах или еще в чем - т.е. алаверды
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22.07.2020 16:57 Відповісти
ты скудава такую хе.ь несёшь, ватой запахло)) ничего по делу не написано )))
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22.07.2020 18:12 Відповісти
Шо ты мелиш цена чуть больше 6 млн с двумя боевыми модулями не несите чушь
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22.07.2020 20:58 Відповісти
плазмений привіт вам із єтой страни - України. Ми з вами наче не живемо на одній планеті - ваші методичні знання про українське сьогодення просто фантастично викривлені. все працює. а як ділки купляють задешево сало (для м'ясопереробниї галузі аби дешевше) та картоплю (для окремих супермаркетів) - то варто подивится на ваші запоребрікові реалії. Як не експорт до єреф -то невдале за якістю. як все прогнали через Білорусь - воно не стало вашим.
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22.07.2020 21:32 Відповісти
У нас на фронте солдаты просят скинуться на провода, квадрокоптеры и оптику а власть закупает для мусоров катера на миллиарды гривень
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22.07.2020 17:09 Відповісти
В Украине нет мусоров. Они есть в соседей и поэтому непонятно с каких ты фронтов. А для общего развития довожу, что составной частью МВД есть пограничные войска, которым предписано охранять и защищать рубежи государства (в том числе и водные).
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22.07.2020 18:21 Відповісти
Эти катера помогут защитить только материальное состояние новособакова и его зебилов прихлебателей. Нептунов и Громов этим животным не надо, потому что это будет настоящее усиление украинской армии.
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22.07.2020 18:27 Відповісти
Здрасьте, как это нет мусоров? Ты своего главмусора читал? "Мусора не люди" - это чья цитата???
Вот так ляп... аваков - мразь и мусор, а мусоров нет... парадокс...
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22.07.2020 19:58 Відповісти
аваков очень любит Францию То вертолёты на много лямов закупит то катера Видно Французы умеют откаты хорошо давать Почему бы Николаевским корабелам заказов не дать
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22.07.2020 18:02 Відповісти
просто там кредиты такие что никто таких не даёт и полюс технологии каких у нас нет, то есть деньги дешёвые технологии дорогие!
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22.07.2020 18:16 Відповісти
Земразям и новасобакову больше некуда денег деть.
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22.07.2020 18:23 Відповісти
МВД против ВСУ - 3 : 0.
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22.07.2020 18:24 Відповісти
Це, якщо про керівний склад. А якщо про особовий склад, то одні й другі у керівного складу щось сосуть і навіть звань один у одного не запитують.
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23.07.2020 00:00 Відповісти
Это не боевые корабли, а простые скоростные катера, без вооружения и защиты.
И вертолеты Аваков покупает не для защиты территорий, а покататься с комфортом.
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22.07.2020 18:53 Відповісти
простые скоростные гражданские катера, не военные
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22.07.2020 19:17 Відповісти
Нет катера для пограничной службы отличные на самом деле но вопрос с каким вооружением? Надо с их пушкой брать что бы ничего не изобретать.
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22.07.2020 21:01 Відповісти
Это просто пи...дец как тратят деньги не свои
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22.07.2020 19:28 Відповісти
кто Авакову деньги дает??? что он там все закупает и закупает. Еще и не у Украины предприятий, а обогащает чужие страны. Эти деньги можно было потратить на более важные дела! Еще и сворует тварь кучу денег.
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22.07.2020 19:53 Відповісти
А то... потом, когда съедкт в свой итальянский мацеток, эти "заработанные" деньги очень пригодятся и ему, и его лудоману-кокаинщику Саньке-торговцу рюкзаками
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22.07.2020 20:02 Відповісти
А, що, "Аерокобри" в кількості 50 штук, вже французи нам поставили для МВС? Тепер на черзі плавзасоби, знову на запаморочні гроші? Суки, армію озброюйте, бо скоро вам, ублюдкам, в першу чергу,- піздєць лютий прийде...
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22.07.2020 22:29 Відповісти
Їм нічого не прийде. У них вже давно "запасні аеродроми" в курортах і островах. Це нам скоро прийде пісець. А у них в офшорах такі лярди, що нам і не снилися. Нікого вони не будуть озброювати. Вони нас роздягали, роздягають і будуть роздягати доти, поки ми їм це дозволяємо робити.
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22.07.2020 23:55 Відповісти
Этими контрактами Аваков умножит свои капиталы на 1000 в эквиваленте 1:10 долларам США. Чистейшей воды авантюра и афера коррупционного уровня. Через лет пять все эти катера уйдут в частные руки по статье списания за несколько тисяч грн. Вертолеты - туда же. Сюда же - включат весь автопарк МВД, который состоит из тысяч авто класса "Мицбиши-аутлендер и кросс-овер". Все это помножат на бюджетное бабло и разделят на зарплаты простых полицейских... В итоге получатся цифры 1000:1 против "роботяг полицейских". Получается, что Аваков - главный ворюга страны. Его бы судить и на - нары. Но дело в том, что это ничтожество нужно власти. Это у..бище обеспечивает власти ГЛАВНОЕ - ее легитимное криминальное существо. Без легитимного криминального существа власть прекращает получать сверх прибыли от государства. Круг замкнулся. Аваков и его ведомство обеспечивает прикрытие корупционно-преступной деятельности власти, за что власть оставляет его при должности. Отсюда возникает простой и логичный вывод о том, что чем больше власть сростается с ведомством Авакова, тем больше в стране растет корупция, тем больше корупция трансформируется в криминал и тем больше в стране ростет преступность. Возникает прямая зависимость между уровнем роста преступности в стране и уровнем укрепления позиций ведомства Авакова. Тот, кто не видит этой зависимости, тот не видит угрозы государству от деятельности Авакова и его антигосударственной структуры.
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22.07.2020 23:46 Відповісти
Получается, что Аваков - главный ворюга страны. -

у зелі два акціонери : беня і рюкзаков
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23.07.2020 11:21 Відповісти
А потом через некоторое время эти катера или часть спишут и "приватизируют"
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23.07.2020 07:07 Відповісти
Мусори перебили всі примуси,тепер купляють катери й гелікоптери,а терористів ловить Зеленський.
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23.07.2020 07:24 Відповісти
Рюкзакову мало личного французского вертолета, теперь у него будет и личный катер. Техника будет числиться в активном резерве, а обслуживать будет "лучшую министерскую жопу". Так всегда было в МВД, так будет и сейчас. Числится транспорт закрепленным за самым дальним подразделением, а на деле - стоит в киевском гараже, ангаре или эллинге. Как вы, ворье, уже достали. Когда же вы нажретесь?
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23.07.2020 10:08 Відповісти
Когда же вы нажретесь? -- нікада..

корупція ніколи не закінчується сама собою
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23.07.2020 11:23 Відповісти
Нажрутся когда начнут их расстреливать или вешать на столбах, а пока терпим как последние терпилы, то никогда.
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23.07.2020 11:43 Відповісти
Какая то странная любовь Сабакова ко всему французскому. Не готовит ли он там себе местечко когда наворуется и прийдется уносить ноги из Украины?
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23.07.2020 10:22 Відповісти
Просто налажены связи с корупционерами во французском правительстве, которые дают хорошие откаты с заказов.
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23.07.2020 11:27 Відповісти
Очень жаль, что на 80% наш деньги будут кормить французов
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23.07.2020 11:19 Відповісти
Ты про армяшку-авакяшку забыл, там еще его доля и немалая есть, как минимум 25% отката от жабоедов.
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23.07.2020 11:41 Відповісти
авакяшка ублюдок совместно с нашими французскими "друзьями" продолжают грабить Украину впаривая нам нахрен не нужные импортные катера вместо отечественных.
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23.07.2020 11:40 Відповісти
То есть, фактически это полное приобретение (покупка) плавающего говна по завышенное цене у французов завуалированное проходимцами и ворюгами как перемога и загрузка украинских предприятий. Частичная постройка пяти катеров Вадатурским на Лимане означает изготовление только корпусов - потом этот металлолом будет отправлен во Францию для насыщения и достройки. Вся добавленная стоимость остаётся во Франции. В итоге - Украина снова в жопе. Ничего особо технологичного в изготовлении корпусов катеров нет - это просто черновая работа, как собирательство картофеля на поле голами руками стоя раком. Но, народ Украины вывалит сейчас 15% стоимости контракта, а потом и ещё 85% плюс проценты. Замечательно! Слава хероям у власти!
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23.07.2020 12:22 Відповісти

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