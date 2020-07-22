Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020 году

Кабинет министров отказался от плана провести классическую перепись населения в 2020 году и, возможно, в 2021.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы будем проводить классическую перепись населения, как это прописано в программе действий правительства и президентской предвыборной программе, то это не этот год точно и, возможно, не следующий", - сказал Немчинов.

Министр пояснил, что проведение классической переписи осложнено угрозой распространения коронавирусного заболевания и, помимо этого, столкнулось с проблемой финансирования.

"Это достаточно дорогостоящий процесс", - отметил Немчинов.