Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020 году
Кабинет министров отказался от плана провести классическую перепись населения в 2020 году и, возможно, в 2021.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы будем проводить классическую перепись населения, как это прописано в программе действий правительства и президентской предвыборной программе, то это не этот год точно и, возможно, не следующий", - сказал Немчинов.
Министр пояснил, что проведение классической переписи осложнено угрозой распространения коронавирусного заболевания и, помимо этого, столкнулось с проблемой финансирования.
"Это достаточно дорогостоящий процесс", - отметил Немчинов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль