"Укрнафта" отчиталась об увеличении добычи нефти и газа

"Укрнафта" в январе-июне 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,9% (на 7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 763 тыс. тонн, газа – на 1,4% (на 8 млн кубометров), до 585 млн кубометров, производство сжиженного газа – на 7,4% (на 4,1 тыс. тонн), до 59,2 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В том числе в июне "Укрнафта" добыла 122,5 тыс. тонн нефти и конденсата (-0,9% к июню 2019 года), а также 92,3 млн кубометров газа (-2,4%), сжиженного газа – 9,4 тыс. тонн (+4,9%).

Среднесуточные показатели добычи углеводородов в июне текущего года составили 4,08 тыс. тонн нефти и конденсата (против 4,12 тыс. тонн в июне 2019 года) и 3,8 млн кубометров газа (3,15 млн кубометров).

"Компании удается поддерживать уровень добычи в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на наличном фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования. В целом за первое полугодие 2020 года "Укрнафта" завершила капитальный ремонт (КРС) на 63 скважинах, провела девять операций по интенсификации добычи и вывела из бездействия 81 скважину", – сказано в сообщении.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций.