Кабмин назначил двух заместителей новому главе Минобразования
Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, назначил Николая Кизима первым заместителем министра образования и науки, а Артура Селецкого – заместителем министра.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Николай Кизим до последнего времени возглавлял Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины.
Артур Селецкий в последние годы руководил отделом бизнес-аналитики госпредприятия "Национальные Информационные Системы".
Как сообщалось, 25 июня Кабинет министров назначил заместителем министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.
Перед этим Кабмин внес в Верховную Раду представление на назначение Шкарлета главой Минобразования. Однако профильный парламентский комитет не поддержал это решение и на голосование оно не выносилось.
Шкарлет с мая 2010 года является ректором Черниговского национального технологического университета.
Шкарлет, по егособственным словам, в 2004 и в 2010 годах поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, в 2010 году был избран депутатом Черниговского облсовета от "Партии регионов", а после смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко".
Получил звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" от экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника.
По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки академического плагиата, в частности, в статье с единоличным авторством и в коллективной монографии.
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