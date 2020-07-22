В аэропорту "Одесса" открыли пункт тестирования на коронавирус
Аэропорт "Одесса" открыл пункт тестирования на коронавирус, где прилетевшие пассажиры могут сдать анализы для их дальнейшего изучения методом ПЦР.
Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Процедура проходит в общедоступной зоне в медпункте на первом этаже нового терминала.
Непосредственно в аэропорту медперсонал берет мазок из горла или носа, после чего он направляется на исследование в лабораторию компании CSD. Эта же компания предоставляет услуги тестирования на коронавирус в аэропорту "Борисполь".
Результаты исследования становятся известны в течение примерно суток. Если пассажир прилетел в Украину из стран красной зоны и анализ показал, что он не болен, лаборатория отправляет информацию в Центр общественного здоровья. После этого мобильное приложение "Дій вдома" прекращает контроль 14-дневной самоизоляции, которая обязательна для приехавших из стран риска.
Стоимость услуги составляет 1500 грн за одного человека. Тестирование можно оплатить онлайн на сайте лаборатории или непосредственно на месте. К оплате в аэропорту принимаются только банковские карты.
На прошлой неделе подобные пункты тестирования на коронавирус прилетевших пассажиров открылись в аэропортах "Борисполь", "Львов" и "Харьков".
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