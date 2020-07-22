Кабмин назначил главу Службы морского и речного транспорта

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, назначил Сергея Звягинцева председателем Государственной службы морского и речного транспорта.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, первым заместителем главы Госслужбы морского и речного транспорта назначен Андрей Глазков, который до последнего времени занимал должность начальника Черноморского межрегионального управления указанного ведомства..

Оба чиновника назначен с 23 июля 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как сообщалось, Кабмин назначил Звягинцева временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта еще в феврале. До этого он занимал должность директора департамента государственного надзора и контроля за безопасностью на морском и речном транспорте указанной службы.