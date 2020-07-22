"Укрпошта" купила 150 новых автомобилей за 94 миллиона

"Укрпошта" подписала соглашение финансового лизинга с "ОТП Лизинг" на приобретение 154 автомобилей стоимостью 93,7 млн грн.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Смелянского, в рамках договора профинансировано 71 авто Fiat Doblo Maxi и 83 автомобиля Citroen Jumper, которые будут использоваться для курьерской доставки и на внутригородских маршрутах.

"В сентябре мы получим 154 автомобиля, что позволит "Укрпоште" расширить географию адресной доставки, а на внутренних маршрутах - ускорить поступление отправлений на сортировку", - заявил он.

Часть из закупленных машин будет использоваться на внутригородских маршрутах, также доставлять экспресс-отправления и международные EMS-отправления из отделений в сортировочные центры.

По словам Смелянского, "Укрпошта" заключила договор с "ОТП Лизинг" сроком на три года с целью распределения финансовой нагрузки при уплате стоимости автомобилей.

Авто для национального почтового оператора поставят группа компаний VIDI и ООО "Торговый дом "УкрЛада".

"УкраЛада" включила в стоимость авто необходимое техническое обслуживание, брендирование согласно макету заказчика. Каждое авто также будет оборудовано GPS-трекером", - заявила директор "УкрЛады" Анна Белозерова.

"Укрпошта" запустила обновленную курьерскую доставку в марте 2018 года. В течение последних лет компания приобрела 547 автомобилей различной грузоподъемности для магистральных и городских маршрутов, в частности для курьерской доставки.

ООО "ОТП Лизинг" - универсальная лизинговая компания, основанная в 2008 году, входит в состав европейской финансовой группы OTP Group. Работает во всех сегментах рынка с ведущими производителями техники, спецтехники и автотранспорта, предоставляя услуги лизинга. Портфель компании составляет 10,5 млрд грн, в парке "ОТП Лизинг" более 20 тыс. активов, из которых 8 тыс. - автомобили.