Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

В среду, 22 июля, сеть AЗС ОККО повысила цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн за литр, бензина А-95 – до 25,99 грн/л.

Кроме того, на 20 копеек за литр топливо подорожало в сетях Amic и UPG.

Так, бензин А-92 и дизтопливо на АЗС Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 – до 24,69 грн/л.

На станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 – 21,50 грн/л, дизтоплива – 18,45 грн/л.

Кроме того, сети "БРСМ-Нафта", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto и Mango подняли цены на 10-60 копеек за литр.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 87 копеек за литр.