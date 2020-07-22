Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи и жилищных субсидий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

"Министерство социальной политики разработало ряд изменений для обеспечения доступа к социальной помощи граждан и семей, которые в ней нуждаются. Существенные изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время ее назначения и упрощении оформления необходимых документов", - сказано в сообщении.

В частности, основные изменения предусматривают:

установление стимулирующих механизмов для выхода малообеспеченной семьи из состояния бедности, в составе которой есть трудоспособные неработающие лица;

предоставление возможности обращения онлайн за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

унифицированные принципы оказания помощи на детей одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

усовершенствование механизма взаимодействия госорганов исполнительной власти и органов местного самоуправления для обеспечения сервисного подхода и принципа максимальной доступности административных услуг социального характера для жителей территориальных общин;

упрощение порядка временной госпомощи на детей; определение условий, при наличии которых возобновляется выплата пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Отмечается, что министерство также разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению.

В частности, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, будет предоставляться поворотная одноразовая беспроцентная помощь на получение экономической самостоятельности и для организации предпринимательской деятельности.

До 1 июля 2020 года размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям со всеми повышениями (10-20%) и надбавками (250-500 грн) ребенка составлял в среднем 115% от размера прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

С 1 июля 2020 года размер такой помощи составит 130% от размера прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста:

для детей до 6 лет - 2 416,7 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 3 013,4 грн.

Отменена норма, которая ограничивала максимальный размер пособия (75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи).

С 1 июля максимальный размер государственной социальной помощи не может превышать прожиточный минимум для семьи.