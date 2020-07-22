Кабмин выделил 55 миллионов помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, выделил 54,7 млн грн на первоочередные меры по ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Из-за страшных пожаров в Луганской десятки украинцев потеряли дома. Мы планомерно, а главное ответственно, продолжаем помогать. Большая часть из выделенных средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для того, чтобы люди могли восстановить себе жилье", – сказал премьер.

Кроме того, Кабмин дополнительно выделил 2,1 млн грн для помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области.

Также правительство утвердило выделение 13,1 млн грн для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных во время участия в указанной операции.

Как сообщалось, в результате пожаров в Луганской области Лесной было уничтожено более 110 домов, 5 человек погибли.