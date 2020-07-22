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Минздрав обещает запустить индивидуальные медицинские лицензии до конца года

Минздрав обещает запустить индивидуальные медицинские лицензии до конца года

Вопрос индивидуальных медицинских лицензий может быть решен к концу 2020 года.

Об этом сказала заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы начали работу по внедрению индивидуального лицензирования, разработали "дорожную карту", определили, что в законодательстве нужно менять. Это сложный путь, но думаю, что в ближайшие полгода мы выйдем на соответствующие изменения", - сказала Микичак.

Микичак подчеркнула важность индивидуальной лицензии для повышения качества медицинских услуг.

"Сегодня, если есть проблема с оказанием помощи, мы часто не можем привлечь врача не только к ответственности. Выговоры ничего не делают, потому что для врача ничего не меняется, но риск лишиться индивидуальной лицензии на право предоставлять медицинскую помощь мог бы повлиять очень оперативно. К тому же, индивидуальная лицензия могла бы способствовать созданию собственного медицинского бизнеса, это возможность вывести из тени нашу платную медицину, которой в стране очень много", - сказала она.

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ліцензія (754) медицина (623)


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Очередной вид поборов с врачей , который оплатят пациенты!
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22.07.2020 20:24 Відповісти
Чергове "покращення" як для лікарів, так і для пацієнтів.
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22.07.2020 22:51 Відповісти

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