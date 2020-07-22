Минздрав обещает запустить индивидуальные медицинские лицензии до конца года

Вопрос индивидуальных медицинских лицензий может быть решен к концу 2020 года.

Об этом сказала заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы начали работу по внедрению индивидуального лицензирования, разработали "дорожную карту", определили, что в законодательстве нужно менять. Это сложный путь, но думаю, что в ближайшие полгода мы выйдем на соответствующие изменения", - сказала Микичак.

Микичак подчеркнула важность индивидуальной лицензии для повышения качества медицинских услуг.

"Сегодня, если есть проблема с оказанием помощи, мы часто не можем привлечь врача не только к ответственности. Выговоры ничего не делают, потому что для врача ничего не меняется, но риск лишиться индивидуальной лицензии на право предоставлять медицинскую помощь мог бы повлиять очень оперативно. К тому же, индивидуальная лицензия могла бы способствовать созданию собственного медицинского бизнеса, это возможность вывести из тени нашу платную медицину, которой в стране очень много", - сказала она.