Налоговая милиция отчиталась о прекращении работы 830 нелегальных АЗС

По итогам работы региональных межведомственных рабочих групп под руководством областных государственных администраций (ОГА) в первом полугодии 2020 года была проверена деятельность 3206 объектов торговли горюче-смазочными материалами (АЗС/АГЗС), в результате чего выявлено и прекращено 833 факта нелегальной торговли топливом.

Как сообщает Государственная фискальная служба, в результате проведенных проверок из незаконного оборота изъято 16,2 тыс. тонн топлива на сумму 381 млн грн, передает БизнесЦензор.

Кроме того, на 538 нелегальных АЗС демонтировано оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности.

"В отношении субъектов хозяйствования, нарушивших требования законодательства при реализации горючего, составлен 458 протоколов об административных правонарушениях и применены штрафные санкции на общую сумму более 180 млн гривен", – отмечают в ГФС.

В ведомстве также сообщили, что налоговой милицией, в рамках усилий в противодействии незаконному производству и обороту подакцизных товаров, в том числе и горюче-смазочных материалов, в первом полугодии из незаконного оборота изъято около 14 тыс. тонн топлива на сумму более 300 млн грн, прекращена деятельность 8 незаконных производств горючего.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.