Кабмин назначил Петрашко заместителя по макроэкономике

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, назначил на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирину Новикову.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

До последнего времени Новикова руководила отделом государственно-частного партнерства Департамента привлечения инвестиций Минэкономики, а в прошлом году возглавила департамент.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики, Новикова будет курировать макроэкономическое и инвестиционное направление, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Кабмин назначил Юлию Свириденко первым заместителем министра развития экономики, ранее она на должности замминистра отвечала за направление промышленного развития.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До этого с апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.