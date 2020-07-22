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Кабмин передал здание "Укрзализныци" в центре Киева судьям

Кабмин передал здание

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, принял распоряжение о передаче одного из административных зданий АО "Укрзализныця" в Киеве в сферу управления Государственной судебной администрации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, проект решения был разработан в связи с обращением Государственной судебной администрации для решения вопроса размещения Хозяйственного суда в Киеве.

Административное здание, которое передается в государственную собственность, расположено по адресу: Киев, ул. Вячеслава Липинского, 6 и сейчас находится на балансе производственного подразделения "Киевское территориальное управление" филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений "Укрзализныци".

Автор: 

Кабмін (7794) суд (3335) Укрзалізниця (4803) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)


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