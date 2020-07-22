Поступления на счета ликвидируемых банков в июне сократились на 20%. ИНФОГРАФИКА

Поступления на счета неплатежеспособных банков в июне 2020 года составили 420,7 млн грн, что на 20,3% меньше, чем в мае 2020 года (527,9 млн грн).

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, поступления от реализации активов и имущества банков в июне составили 400 млн грн (505,2 млн грн – в мае), за счет погашения кредитов – 19,5 млн грн (21,1 млн грн) и от аренды имущества – 1,2 млн грн (1,5 млн грн).

Отмечается, что лидерами по объему поступлений от продажи имущества в июне стали "Имексбанк" (193,8 млн грн), "Дельта Банк" (114,1 млн грн), "Родовид Банк" (44,8 млн грн), "Радикал Банк" (13,9 млн грн) и "ВТБ Банк" (13 млн грн).

От погашения ценных бумаг средства в мае, как и в предыдущие месяцы текущего года, не поступали.

По данным Фонда, в целом за первое полугодие на счета неплатежеспособных банков поступило 2,8 млрд грн, в том числе от реализации активов и имущества банков – 2,6 млрд грн, от погашения кредитов – 224,4 млн грн и от аренды имущества – 15 млн грн.

Указывается, что наибольшее количество средств от реализации имущества за январь-июнь получили банк "Надра" (591,2 млн грн), "Дельта Банк" (500,2 млн грн), "VAB Банк" (380,9 млн грн), "ВТБ Банк" (373,2 млн грн) и "Имексбанк" (218,7 млн грн).

Как сообщалось, в 2019 году на счета неплатежеспособных банков поступило свыше 8,9 млрд грн, в частности 7,8 млрд грн от продажи активов.