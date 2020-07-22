Новый глава Нацбанка пообещал выполнить все обязательства перед МВФ

Национальный банк Украины полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом обязательства

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в ходе первой встречи с представителями МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - сказал Шевченко.

В частности, глава Нацбанка подчеркнул, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков.

Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом именно взвешенной политике Национального банка Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия; и это было бы невозможным без независимости Нацбанка.