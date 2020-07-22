Кабмин разрешил регистрировать место проживания детей через приложение "Дия"

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, разрешил запустить пилотный проект, позволяющий подавать заявление о регистрации места проживания детей до 14 лет и снятии с предыдущего места онлайн через портал "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

"Для того, чтобы зарегистрировать место проживания детей, родителям или одному из них необходимо иметь электронную подпись (КЭП). Нужно лишь заполнить заявление на портале "Дия" – и в тот же или на следующий день (кроме выходных) получить уведомление о регистрации. Оплатить админзбир за услугу можно будет также онлайн", – сообщили в министерстве.

Планируется, что сначала новая услуга будет работать в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе.

По словам главы министерства Михаила Федорова, новый сервис позволит проводить онлайн-регистрацию места жительства и снятие с нее для 6,5 млн детей в возрасте до 14 лет.