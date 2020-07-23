"ОТП Банк" за июнь показал убыток в 139 миллионов

"ОТП Банк" по итогам первого полугодия декларирует прибыль в 589 млн грн. Вместе с тем, за январь-май банк отчитался о прибыли 728 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, его убыток в июне составил 139 млн грн.

За 2019 год "ОТП Банк" декларировал прибыль 2,54 млрд грн (за 2018 - 1,97 млрд грн).

По данным банка, на 01.07.2020 его показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала - 25,84% (требование НБУ - не менее 10%).

"ОТП Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 11 место (42,03 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.