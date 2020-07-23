Ориентир доходности долларовых евробондов Украины составляет около 7,75%, – СМИ
Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в марте 2033 года составляет около 7,75%, сообщил источник в банковских кругах.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Книга заявок открыта, прайсинг ожидается в четверг. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.
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