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Ориентир доходности долларовых евробондов Украины составляет около 7,75%, – СМИ

Ориентир доходности долларовых евробондов Украины составляет около 7,75%, – СМИ

Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в марте 2033 года составляет около 7,75%, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Книга заявок открыта, прайсинг ожидается в четверг. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.

облігації (1472) євробонди (631)


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