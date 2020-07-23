Ориентир доходности долларовых евробондов Украины составляет около 7,75%, – СМИ

Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в марте 2033 года составляет около 7,75%, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Книга заявок открыта, прайсинг ожидается в четверг. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.