"Укравтодор" начал ремонт на дороге Чугуев-Печенеги в Харьковской области
Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало средний ремонт на дороге Т-21-11 Чугуев-Печенеги-Большой Бурлук в Харьковской области.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.
"В этом году текущим средним ремонтом планируется восстановить 18,3 км территориальной дороги на отрезке км 1 200 - км 27 + 321", - сообщает "Укравтодор".
Уже начато фрезерования старого дорожного покрытия и порубка поросли на 26 км, у поворота на с. Мартовое в сторону Чугуева.
На указанном участке дороги будет восстановлено съезды и автобусные остановки, восстановлена и укреплена обочина, устроено площадка для габаритно-весового комплекса, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
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