Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

С 22 на 23 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗК Glusco подняла цены на все виды топлива на 50 копеек: бензин А-92 подорожал до 22,15 грн/л, А-95 – до 24,15 грн/л, а цена на дизтопливо выросла до 23,15 грн/л.

На станциях AMIC топливо подорожало на 29 копеек: А-92 – до 23,91 грн/л, А-95 – 24,93 грн/л, дизтопливо – до 23,93 грн/л.

Кроме того, на 30 копеек за литр увеличила цены на все виды топлива "Укргаздобыча": до 20,30 грн за литр А-92, 21,30 грн – за А-95 и 20,80 грн – за литр дизтоплива.

На АЗС "Автопорт", "БРСМ-Нафта", Chipo, Marshal и Mango цены выросли на 10-40 коп./л.

Читайте также: Коломойскому не позволили повысить цены на дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.