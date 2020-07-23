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Нацбанк отказался от снижения учетной ставки (обновлено)

Нацбанк отказался от снижения учетной ставки (обновлено)

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом объявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор.

"С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однозначного уровня", – сказал глава НБУ.

Шевченко отметил, что инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения.

Глава НБУ сообщил, что регулятор ожидает, что инфляция будет умеренно расти и дальше и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п – до 4,7% на конец года.

"Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года. В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционная рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, перед своим назначением на должность глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк продолжит политику снижения учетной ставки. 

Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.

При этом в НБУ заявили о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Автор: 

НБУ (9344) облікова ставка (355) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+2
и шо, мнимой ипотеки по 10% - уже не будут обещать?))
а как шмаркля старался, как стонал...))
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23.07.2020 14:16
+2
инфляционные ожидания бизнеса и населения ухудшились, благодаря действиям не профессиональной власти и всяких там "гетманцев", "проФФесоров" от бывшей партии регионов.
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23.07.2020 18:13
+1
"В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционная рисков, в том числе изменения социальных стандартов"
))) ахаха, ну да, надо же просто изменить социальные стандарты, чтобы зарплата в 5000 грн была вполне нормальной - жить можно! ну вот такие социальные стандарты!
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23.07.2020 14:44
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и шо, мнимой ипотеки по 10% - уже не будут обещать?))
а как шмаркля старался, как стонал...))
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23.07.2020 14:16 Відповісти
Приват во всю предлагает ипотеку под 10%. Не пойму в чем ваш вопрос...
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23.07.2020 18:46 Відповісти
ето тебе зеленский расказал с ютубчика?
на сайте привата минимум 15%
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24.07.2020 12:21 Відповісти
15% нет. Там 10% первый год, а потом ставка по депозиту 12 месяцев +4% (примерно 13%), или без +4%, если недвижимость банка. Читайте внимательнее. https://privatbank.ua/kredity/ipoteka-pod-10
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29.07.2020 14:18 Відповісти
и что
Страхування іпотеки 0,5% від вартості нерухомост
Особисте страхування 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом,
комісія 1%
специальний кредит для зедрочеров
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29.07.2020 17:36 Відповісти
"В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционная рисков, в том числе изменения социальных стандартов"
))) ахаха, ну да, надо же просто изменить социальные стандарты, чтобы зарплата в 5000 грн была вполне нормальной - жить можно! ну вот такие социальные стандарты!
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23.07.2020 14:44 Відповісти
6% всё это жутко интересно - тогда почему такие дикие ставки для простого бизнеса 27-36%, по картам 41-49% - я так понимаю чтоб банкиры не похудели от черной икры?
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23.07.2020 15:33 Відповісти
На сколько я понимаю, при гонторевой прописали дибильные правила. Кредиты считаются рискованными и надо увеличивать резервирование под них.
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23.07.2020 18:48 Відповісти
ну а де ще в світі соросовська гниль зможе "заробити" ...і йух з їм що нівелюється необхідність створення та підтримки виробництва ...ці тварі звикли сосати з України свої проценти не вкладаючись ні в що крім туалетного паперу ...
Слава МВФ ...Слава Соросу з його кодлом глистів ...
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23.07.2020 15:46 Відповісти
Эй НБУ доллар США на 1 гривну вырос - было 27, стало 28 (за 3 дня) !!!
Может, что-то скажите !!!!!!
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23.07.2020 17:21 Відповісти
Вообще девальвация и инфляция - разные процессы. Погуглите
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23.07.2020 18:49 Відповісти
инфляционные ожидания бизнеса и населения ухудшились, благодаря действиям не профессиональной власти и всяких там "гетманцев", "проФФесоров" от бывшей партии регионов.
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23.07.2020 18:13 Відповісти
Кажеться новий голова нацбанку вже й проотвічався ..........))))))
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24.07.2020 12:52 Відповісти
А тем временем банки и банкоматы выдают валюту в виде свеженапечатанных банкнот...
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24.07.2020 13:53 Відповісти
Хе!
Неужели вменяемый? Ура!
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29.07.2020 18:21 Відповісти

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