Нацбанк отказался от снижения учетной ставки (обновлено)

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом объявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор.

"С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однозначного уровня", – сказал глава НБУ.

Шевченко отметил, что инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения.

Глава НБУ сообщил, что регулятор ожидает, что инфляция будет умеренно расти и дальше и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п – до 4,7% на конец года.

"Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года. В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционная рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, перед своим назначением на должность глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк продолжит политику снижения учетной ставки.

Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) решило снизить учетную ставку на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.

При этом в НБУ заявили о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.